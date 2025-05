"È meningite": la diagnosi salva un bimbo

"Potrebbe essere meningite fulminante". La diagnosi dei medici di turno al Pronto soccorso di Merate (Lecco) ha salvato un bimbo di 4 anni, forse anche una maestra d’asilo. Nei giorni scorsi una coppia di Cisano Bergamasco è arrivata al San Leopoldo Mandic con il loro bimbo che aveva la febbre altissima, da ore, e continuava a piangere lamentando un forte dolore alla testa: "Non smette mai". I medici di guardia hanno subito intuito di cosa potesse trattarsi e gli esami hanno confermato: era meningite. Ricoverato d’urgenza, il piccolo è subito sottoposto a una massiccia terapia a base di antibiotici specifici.

Intanto, poiché si trattava di meningite batterica, sono scattate le misure per evitare il contagio. Sottoposti a profilassi preventiva con antibiotico i familiari e i contatti stretti, tra cui compagni e maestre dell’asilo. Una di loro però ha iniziato a stare male. Anche nel suo caso, febbre alta e forte mal di testa. Annastanza per recarsi in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stata comunque ricoverata in isolamento. Gli accertamenti dovranno stabilire se si tratta di meningite come nel caso dell’alunno.

D.D.S.