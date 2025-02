Due nuovi autisti di auto a noleggio . I conducenti salgono a venticinque

Due nuovi autisti di auto a noleggio con conducente. Circoleranno presto sulle strade di Lecco, per accompagnare in giro turisti, manager, donne e uomini di affari, chiunque abbia bisogno di un passaggio. È stato approvato lo schema di bando pubblico per il rilascio di 2 autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, più noto appunto come noleggio con conducente. Per servizio di trasporto pubblico non di linea si intende il trasporto collettivo o individuale di persone a richiesta, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Verrà così ripristinato il contingente assegnato a Lecco, pari a 25 unità, rispetto alla flotta attuale di 23 ncc.

"Rimettiamo in circolo due nuove licenze ncc – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale - per rinforzare il servizio pubblico con particolare attenzione al trasporto non di linea. È un piccolo tassello in un tema molto più ampio che, richiederà certamente altri interventi, coinvolgendo in particolare i tassisti per rendere sempre più adeguata l’accoglienza e la mobilità dei turisti in arrivo in città". A Lecco infatti si contano solo 13 tassisti autorizzati, per una città di 47mila abitanti e 150mila turisti all’anno. Sono pochi e non bastano tra turnazioni, riposi, ferie, specie d’estate e durante i periodi di massima affluenza. Le licenze di taxi però non si possono aumentare, sono bloccate per legge. Capita così spesso che chi ne ha bisogno resti in attesa, se non a piedi, oppure si debba arrangiare altrimenti. I due nuovi conducenti ncc dovrebbe aiutare a risolvere almeno in parte la situazione.

D.D.S.