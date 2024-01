Cade nel lago a 18 anni, la faccia una maschera di sangue: “Aiutatemi vi prego”

Dorio (Lecco), 1 gennaio 2023 - “Aiutatemi per favore, sono un bravo ragazzo ma ho avuto un incidente, sono caduto in acqua nel lago con la moto”. Un ragazzo comasco di 18 anni la notte di Capodanno poco dopo lo scoccare della mezzanotte ha suonato al campanello di casa di una famiglia di Dorio e ha chiesto aiuto.

Era bagnato fradicio, tremava come una foglia per il freddo e aveva la faccia ricoperta da una maschera di sangue, graffi e lividi, come se qualcuno lo avesse picchiato. Ha raccontato di aver avuto un non meglio precisato incidente in moto e di essere finito nel lago. Gli amici con cui stava festeggiando il Capodanno non lo trovavano più e non sapevano dove fosse finito.

Il 18enne è stato soccorso dai volontari del Soccorso bellanese e dai carabinieri di Colico. Dopo averlo medicato e dopo avergli prestato la prima assistenza, i soccorritori lo hanno trasferito d'urgenza con l'ambulanza in ospedale a Gravedona.

La sua versione dell’incidente in moto non sembra verosimile. Per questo i carabinieri stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso per stabilire se abbia compiuto tutto da solo, o magari qualcuno lo abbia aggredito e spinto nel lago.