Donatori di organi in forte aumento: "Gesto d’altruismo"

Quest’anno i donatori di organi segnalati tra i pazienti mancati in ospedale a Lecco e Merate sono 21, rispetto ai 19 di tutto il 2022. Significativo è l’incremento dei donatori di sole cornee: ad oggi 115, di cui 94 tra pazienti dell’ospedale di Lecco e 21 di Merate, rispetto ai 96 dell’anno scorso. Si registra l’aumento anche del numero di donazioni multitessuto: 4 in confronto ai 2 del 2022. "La sensibilità al tema della donazione è in continua crescita - commenta Salvatore Alongi, direttore del Dipartimento di emergenza e urgenza dell’Asst di Lecco -. È un gesto d’amore e di solidarietà che dona ai pazienti in attesa di trapianto, la possibilità di guarire e riprendere una vita normale. La donazione di organi è un gesto per la vita". "I risultati sono incoraggianti – aggiunge Francesco Raponi, coordinatore locale per il prelievo di organi e tessuti -. Ci spingono a cercare strategie per gestire in maniera ancor più efficiente i percorsi di donazione che rappresentano l’unica speranza di salute per chi è in attesa di trapianto". D.D.S.