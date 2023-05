Lecco, si perdono in quota: recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco

Lecco, 29 maggio 2023 - Sono stati tratti in salvo dalla squadra Saf, speleo-alpinistica-fluviale, dei vigili del fuoco due escursionisti stranieri che questo pomeriggio si sono trovati in difficoltà e hanno perso l’orientamento mentre stavano percorrendo un sentiero a mille metri di quota.

I due escursionisti hanno chiesto aiuto con il cellulare e dalla sala operativa i vigili del fuoco li hanno individuati e hanno mobilitato le squadre a terra e l’elicottero Drago. I due turisti sono stati assicurati a un verricello e trasportati a bordo per poi essere trasportati in elicottero in una zona sicura a valle.

Oltre che in quota i vigili del fuoco sono protagonisti anche in acqua, da oggi fino a giovedì infatti nel lago di fronte a Lecco e Malgrate sono in corso delle sessioni di addestramento per il personale della Regione Lombardia specializzato nel Soccorso Acquatico.