Disabili impiegati al lavoro Provincia promossa con lode

Seconda provincia in Italia per il minor tasso di disoccupazione, appena il 2,8% (quasi la metà del dato registrato nel 2021), Lecco si conferma un esempio anche quando si tratta di opportunità di inserimento lavoratori per disabili e fasce deboli.

"L’anno 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti per i centri per l’impiego, anche le aziende hanno dimostrato una grande capacità di riadattarsi ai recenti cambiamenti e questo ha avuto riflessi anche sulle fasce deboli con investimenti proprio in questi settori - spiega il consigliere provinciale Carlo Malugani - Grazie all’impegno del nostro personale e alla collaborazione degli imprenditori abbiamo ottenuto ottimi risultati".

I dati parlano da soli, alla fine dell’anno scorso i centri per l’impiego della Provincia di Lecco hanno preso in carico 6.652 beneficiari (pari al 163% del target fissato da Regione Lombardia) e 4.736 soggetti appartenenti alla fascia del cosiddetto "svantaggio" (154%), con l’attivazione complessiva di 990 doti. Gli iscritti annuali sono passati da 591 a 633, ben 556 persone sono state avviate effettivamente al lavoro, altre 201 lo sono state in convenzione. Posti di lavoro veri considerando che il 68% dei contratti firmati nel 2021 sono stati confermati anche nel corso del 2022 attraverso proroghe o trasformazioni a tempo indeterminato. Gli avviamenti in convenzione sono aumentati del 14%, dai 177 nel 2021 ai 201 nel 2022. Grazie alla collaborazione tra la società Technoprobe e la Cooperativa sociale "Il Grappolo" è nata la prima isola formativa della Provincia di Lecco che ha permesso di sostenere l’ingresso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro e sostenere una cultura inclusiva. Nell’anno in corso, 9 persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato di Lecco, verranno preparate a diventare "Installatore e manutentore meccanico" grazie all’attivazione di tirocini extracurriculari della durata massima di 12 mesi con riconoscimento di una indennità di partecipazione di 500 euro. "Abbiamo colto questa opportunità con entusiasmo non solo nell’ottica di sviluppare un ulteriore servizio per la nostra attività, ma anche e soprattutto di guardare al mondo del privato sociale in modo nuovo - spiega Matteo Cagliani de Il Grappolo.

Roberto Canali