Difensore civico. Pratiche a quota 35

Sono state 35 le pratiche trattate lo scorso anno dal difensore civico di Lecco, di cui 31 definite o archiviate e 4 in fase di definizione per necessità di tempi più lunghi. Hanno riguardato le seguenti tematiche: tutela del diritto di accesso agli atti, lavori pubblici-ecologia (assegnazione appezzamento di terreno adibito a orto comunale), urbanistica ed edilizia privata (concessione edilizia in sanatoria, segnalazione presunti abusi edilizi, concessione per costruzione fabbricato residenziale, taglio siepe), servizi sociali (servizi di assistenza), trasporti e mobilità (disagi chiusura funivia), tributi (accertamento e rimborso Tasi e Imu), turismo (gestori strutture ricettive), previdenza-prestazioni erogate dall’Inps (indennità di disoccupazione, pratica relativa a pensione), servizi di pubblica utilità (proposta allacciamento gas metano).