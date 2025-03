Dieci chilometri in contromano

Prima in contromano, anche in galleria, poi l’inversione a U. Questa mattina il guidatore di un furgoncino ha imboccato la Statale 36 dalla parte sbagliata allo svincolo di Bellano, nonostante un vistoso cartello di "Alt" giallo e una freccia che indica la direzione corretta. Ha percorso contromano parecchi chilometri, quasi una decina, e affrontando diverse gallerie, dirigendosi verso sud in carreggiata nord, fino ad arrivare a Lierna. Gli altri automobilisti sono riusciti non si sa come a schivarlo, nonostante corresse parecchio, accostando il più possibile sulla loro destra. Lo hanno inoltre avvisato dell’errore a colpi di clacson e con gli abbaglianti. Quando l’autista del furgoncino si è accorto di avere sbagliato, ha compiuto una brusca inversione a U per tornare da dove era arrivato, cioè da Bellano. "Me lo sono trovato davanti, abbiamo fatto fari e suonato come pazzi…", racconta Valeria, una guidatrice che ha avuto la sfortuna di incrociarlo. "L’ho incrociato altezza Lierna – testimonia Cristian, un altro conducente che se lo è visto venire contro -. Stavamo tutti a destra, suonando e facendogli i fari, ma lui sfrecciava veloce". Il folle è stato immortalato dalle telecamere installate in Statale 36: i tecnici di Anas hanno già passato le immagine agli agenti della Polizia stradale. D.D.S.