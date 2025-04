Incidente a Bellano, da Hong Kong per il giro del lago in moto: 25enne si schianta in galleria sulla Statale 36

Bellano (Lecco), 8 aprile 2025 – Le vacanze di un motociclista di Hong Kong sul lago di Como si sono bruscamente interrotte in una galleria della Statale 36. Il centauro, un 25enne di Hong Kong appunto, in una galleria della Superstrada tra Dervio e Bellano si è schiantato prima contro il marciapiede della banchina stradale, poi contro un paletto. Gravi le conseguenze per lui, ricoverato d'urgenza in ospedale, e per la sua moto, distrutta.

L'incidente

L'incidente è successo ieri pomeriggio verso le 17 in carreggiata nord, verso da Lecco verso Colico. L'hongkonghese, in Italia per una soggiorno nel Belpaese, stava effettuano il giro del lago di Como in moto, un classico immancabile per tutti gli appassionati di motori a due ruote. Mentre affrontava la galleria Dervio, tra Bellamo e Dervio, ha però impattato prima contro il cordolo della banchina del tunnel, poi contro un paletto. In seguito al duplice schianto, è finito a terra sull'asfalto. Per fortuna gli altri automobilisti un transito sono riusciti a evitarlo e a non travolgerlo.

I soccorsi

I primi ad intervenire e a soccorrerlo sono stati i volontari del Soccorso bellanese, seguiti poi dai sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu. In posto anche i vigili del fuoco volontari del distattaccamento di Bellano, gli agenti della Polstrada e i cantonieri di Anas. Il motociclista è stato innanzitutto messo in sicurezza, per impedire che venisse falciato. Dopo essere stato stabilizzato e una prima valutazione, è stato quindi trasferito in ambulanza all'ospedale di Gravedona, dove è stato ricoverato. Politraumi è la diagnosi.