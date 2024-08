Dervio, ragazzo di 18 anni ubriaco cade nel lago

Dervio (Lecco), 18 agosto 2024 – Ubriaco nel posto sbagliato e nell'ora sbagliata, ammesso che ci siano un luogo e un orario giusto per bere troppo. Nella notte un ragazzo di 18 anni è finito nel lago a Dervio. Era talmente ubriaco da non reggersi nemmeno in piedi. Mentre si trovava nella zona del porto di Santa Cecilia, ha così perso l'equilibrio ed è caduto in acqua. Si è temuto che annegasse, anche perché, a causa del buio, chi era con lui non riusciva più a scorgerlo. Oltre ai sanitari di Areu e ai volontari della Croce Rossa di Colico, sono stati così mobilitati pure mobilitati i vigili del fuoco. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il 18enne era però già riuscito da solo a trascinarsi a terra. Dopo la prima assistenza, è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Gravedona. Le sue condizioni non sono gravi, era appunto solo ubriaco, oltre che infreddolito e bagnato fradicio per il pericoloso bagno notturno fuori programma.