Incidente a Dervio, si schianta contro un albero: 20enne in gravi condizioni

Dervio (Lecco), 8 luglio 2024 – Un automobilista di 20 anni si è schiantato a tutta velocità contro un albero. L'incidente è successo nella notte a Dervio, sulla Sp 72, nel tratto di via Giacomo Matteotti che attraversa il paese. Il 20enne era al volante di una utilitaria Peugeot. Correva parecchio. Ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere contro uno dei tigli che che crescono lungo quel tratto di provinciale.

Sull’asfalto non risulterebbero segni di frenata e l’impatto è stato devastante. Per estrarlo dai rottami dell'auto, accartocciata attorno alla pianta come se la stesse abbracciando, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

I primi a soccorrerlo sono stati i soccorritori volontari del Soccorso bellanese, seguiti poi dai sanitari dell'autoinfermieristica e dell'automedica di Areu. Il 20enne non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato vari traumi e anche lesioni interne, con possibili emorragie. Per questo è stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco dai volontari del Soccorso bellanese. Risulta sia ricoverato in prognosi riservata.