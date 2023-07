Dervio, auto in fiamme in galleria: chiusa la carreggiata nord della Super 36

Dervio, 29 luglio 2023 – Un’auto che si ferma in galleria a causa di un’avaria e subito dopo prende fuoco. Attimi di paura questa mattina sulla Superstrada 36, per un’auto in fiamme in una delle gallerie della 36 nel territorio del comune di Dervio.

Per consentire ai soccorsi di rimuovere il mezzo Anas ha deciso di chiudere temporaneamente la carreggiata nord, in direzione di Sondrio. Sulla grande direttrice si segnalano già rallentamenti in un weekend da “bollino rosso”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle regolari condizioni di sicurezza.