Delivery della coca chiuso. Trattavano 4 kg a settimana. Arrestati cinque trafficanti

Una disponibilità di quattro chili di cocaina alla settimana, di cui una parte destinata al Comasco, e in particolare alla zona tra Orsenigo, Erba e Anzano del Parco, dove veniva consegnata a domicilio ai clienti. Rifornimenti costanti che avvenivano nella zona di San Giuliano Milanese, dove la Squadra Mobile di Como ha individuato la base di rifornimento. Ieri mattina sono stati arrestati cinque spacciatori di origine marocchina, altri due sono ricercati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lodi, che vede altri dieci indagati, parte dei quali italiani, che li aiutavano nell’attività.

In carcere sono finiti Abdelali Mazaoui, 39 anni senza fissa dimora, già arrestato in flagranza a marzo e poi ancora a luglio a Montorfano. Era in contatto con un connazionale, ritenuto l’altro referente del Comasco per lo smercio, che al momento non è stato rintracciato. Finito in carcere tutto il gruppo di fornitori: Abdeljalil e Abdelouahaed Zarouali, 26 e 36 anni, Zakaria Rahbi, 31 anni e Abdelilah Bourkaoui, 28 anni. L’indagine è partita da Como un anno fa, monitorando alcune consegne di cocaina a domicilio, ed è proseguita identificando tutti i soggetti che lavoravano nel Comasco, e poi a ritroso, fino a individuare il gruppo di San Giuliano da cui partiva lo stupefacente. Una base da cui, secondo quanto ricostruito in questi mesi, partivano rifornimenti continui per gli spacciatori che occupano aree boschive in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Un giro così importante di smercio, le cui richieste spesso andavano oltre i quattro chili a settimana garantiti dai fornitori. Solo nel Comasco, le intercettazioni ambientali di questi ultimi mesi hanno monitorato oltre 3600 cessioni di cocaina.

La Squadra Mobile aveva già eseguito nove arresti in flagranza nella zona dell’Erbese, a riscontro dei sospetti su cui stavano lavorando. Tutti soggetti marocchini, oltre a un italiano, finiti man mano a processo per direttissimo. Nei mesi di indagini, grazie a riscontri, perquisizioni e arresti in flagranza, sono stati sequestrati oltre 6 chili e mezzo di cocaina e diversi etti di hascisc ed eroina, oltre a circa 14mila euro in contanti. Sventata una consegna internazionale di 5 chili e mezzo di cocaina, trasportata dalla Spagna all’Italia nel doppiofondo di un’auto. Ieri mattina, cinque dei sette destinatari di misura cautelare sono stati portati in carcere, e durante l’esecuzione delle ordinanze sono stati sequestrati un etto di cocaina e 30mila euro in contanti. Paola Pioppi