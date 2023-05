Degrado in stazione, giro di vite dopo le risse: "Sala d’aspetto chiusa"

TREVIGLIO (Bergamo)

Arrivano da fuori Treviglio e soprattutto dal Milanese, dopo la partenza dell’ultimo treno serale. Portano con sè numerosi cartoni e giornali che stendono come giacigli, alcuni anche cani e biciclette. Molto spesso danno vita a violenti litigi e si azzuffano tra loro per assicurarsi il posto migliore. Intimorendo in questo modo chi utilizza quello spazio per attendere il momento di salire sui convogli. Sono una decina i senzatetto e i clochard che da tempo la sera “occupano“ la sala d’aspetto della stazione ferroviaria centrale di Treviglio, trasformandola in un dormitorio. Dopo le lamentele dei viaggiatori, Rfi ha deciso per un duro giro di vite, chiudendo, a partire da lunedì, la sala d’aspetto dalle 22,30 alle 5,30 del giorno successivo. L’obiettivo è quello di garantire decoro, pulizia e sicurezza a un ambiente che, soprattutto nelle ore notturne, si trasforma in dormitorio.

"Il principale scalo ferroviario di Treviglio - fa sapere Rfi - non può presentarsi ai viaggiatori in condizioni indecorose. Allo stesso tempo non deve spaventare i viaggiatori". La notizia della chiusura notturna della sala d’aspetto è stata accolta con soddisfazione dai pendolari. "Era ora - sottolinea un 40nne di Treviglio -. La situazione era diventata insostenibile. A parte il timore che suscitano queste persone, a volte aggressive perchè ubriache, la mattina, quando i clochard se ne vanno, la condizione della sala d’aspetto non è certamente delle migliori: c’è sempre un tanfo esagerato e fastidioso, sporcizia ovunque e l’atrio trasformato in un servizio igienico. Gli addetti alla pulizia hanno il loro bel da fare per rimettere a nuovo il locale, pulire e sgomberare quanto lasciato da chi ha dormito". "Molto spesso - aggiunge un altro viaggiatore - queste persone litigano e si picchiano tra di loro solo per assicurarsi il posto in sala d’attesa. Il posto più ambito è lo spazio riparato in prossimità del bancomat. Generalmente arrivano dopo la partenza dell’ultimo treno serale, ma spesso arrivano anche in prima serata, condizionando, e anche intimorendo, gli utenti che ancora sono lì ad attendere i rispettivi treni. Bene ha fatto Rfi a chiudere la sala d’aspetto nelle ore notturne". Michele Andreucci