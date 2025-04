Merate, l’ultimo dono di Davide. Grazie ai suoi organi altri bambini potranno vivere

Merate (Lecco) – Davide non c’è più. Grazie a lui, a sua mamma Maria Rosa e suo fratello Gabriele che si sono sempre presi cura di lui e che ne hanno interpretato la volontà è come se una parte di lui continuasse a vivere in altri bambini a cui ha donato i suoi organi e che ora possono di nuovo sperare di crescere e diventare grandi. Davide è mancato nei giorni scorsi. Aveva 26 anni, ma abitava in un corpo di un bimbo a causa di gravi problemi alla nascita. In seguito all’ennesima crisi, mamma Maria Rosa e Gabriele lo hanno accompagnato di corsa in ospedale, a Merate, dove erano già stati altre volte.

I medici del pronto soccorso prima e della Rianimazione poi hanno di nuovo tentato l’impossibile per salvarlo, ma purtroppo hanno dovuto lasciarlo andare. La mamma era preparata e pronta al momento, per quanto un genitore possa mai essere preparato e pronto per la perdita di un figlio, e ha ribadito la decisione di voler donare gli organi affinché altri bambini possano continuare a crescere.

Il primario di Rianimazione, Davide Guzzon, ha informato il collega Francesco Raponi, responsabile del Coordinamento ospedaliero di procurement di organi e tessuti dell’Asst di Lecco cui fa capo il San Leopoldo Mandic di Merate, che ha così mobilitato i professionisti dell’equipe per il prelievo degli organi. È stato il secondo intervento simile all’ospedale di Merate in poche settimane: il mese scorso una mamma di 49 anni scomparsa all’improvviso aveva donato ossa e tessuti. “Sia in ospedale a Merate, sia a Lecco partecipano attivamente all’attività di prelievo multiorgano”, spiega proprio Francesco Raponi. La procedura per il prelievo degli organi è scrupolosa, complessa, di assoluta garanzia.

Nel 2024 negli ospedali dell’Asst di Lecco sono stati prelevati 45 organi e 157 cornee. Ancora tante persone, tuttavia, dicono di no: nel 20% dei casi si registra un’opposizione alla donazione, che nega una speranza a 8mila pazienti in attesa di trapianto. Oggi pomeriggio in chiesa a Missaglia verrà celebrato il funerale di Davide. Per ricordarlo, in base al desiderio della famiglia, è stato chiesto di evitare fiori e di privilegiare offerte all’associazione Genitori e amici degli handicappati di Barzanò.