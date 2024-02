Davanti a Volta il debutto dei bus elettrici

Asf Autolinee, società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia, ha presentato i primi due autobus elettrici "eBus" che, da marzo, entreranno in servizio sulla rete urbana. Sono stati mostrati al Tempio Voltiano, per sottolineare la correlazione tra la trazione elettrica a batteria e la figura-simbolo del comasco Alessandro Volta, che della batteria è stato l’inventore. I due nuovi eBUS, rappresentano il primo step, in vista di una rivoluzione ecosostenibile che interesserà in futuro buona parte della rete gestita da Asf, con l’arrivo entro giugno di altri 23 bus elettrici che andranno a sostituire mezzi obsoleti e più inquinanti. La prima linea “elettrificata“ sarà la 6, destinata a diventare la “linea turistica“ della città di Como, con un tragitto che, partendo da Cernobbio, porta l’utente a destinazione per visitare i principali punti di interesse di Como, tra cui proprio il Tempio Voltiano. Si tratta di mezzi tecnologicamente avanzati, moderni, pensati per un viaggio più sicuro, confortevole ed ecosostenibile. Hanno una lunghezza di 12 metri e possono assicurare il trasporto di 80 persone. Tra le dotazioni innovative, ci sono un impianto di climatizzazione, totalmente elettrico e non più a gasolio, un dispositivo di visualizzazione della prossima fermata, un plan a disposizione dell’autista per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di guida e del mezzo, oltre agli specchietti elettronici, vale a dire una telecamera che sostituisce lo specchietto tradizionale. Altra grande novità, nell’ottica della bigliettazione elettronica, è il sistema per il pagamento del biglietto a bordo tramite carta di credito.