Addio a Danilo Cremona, il pallavolista di Merate è morto a 32 anni dopo il malore in campo

Merate (Lecco), 23 luglio 2024 - ‘Corry’ non ce l'ha fatta. È morto Danilo Cremona, il pallavolista di 32 anni compiuti il 20 ottobre scorso, originario di Merate, che sabato ha accusato un malore in campo, mentre stava giocando in Toscana.

L'atleta, dopo essere stato soccorso, era stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Pisa. Corry stava disputando un torneo di beach volley al Summer Fest (evento sportivo in partnership con Decathlon) allo stadio di San Giuliano Terme, quando si è sentito male e si è accasciato a terra esanime.

Immediati i soccorsi e il trasferimento d'urgenza in ospedale a Pisa, dove poi ha accusato un secondo malore. Nonostante le cure e le terapie, quest'oggi il 32enne è morto, lasciando un vuoto immenso in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La diagnosi dei medici parla di sincope. Saranno comunque acquisite le cartelle cliniche dal reparto di neurorianimazione e sarà disposta l’autopsia.

Appena si è diffusa la notizia, i social si sono riempiti di messaggi di affetto e di cordoglio: “Non ci sono parole adatte per descrivere quello che proviamo”; “Buon viaggio Corry” e “Ciao Corry” con numerosi cuoricini rossi.

Danilo era originario di Merate appunto, dove aveva frequentato le scuole dell'obbligo e le superiori, al liceo scientifico Maria Gaetana Agnesi. E sempre a Merate, aveva esordito e militato nell'As Merate Volley. Poi aveva indossato la maglia della Polisportiva Besanese, Polisportiva Circolo Giovanile Bresso in serie B, del Caronno, del Concorezzo e del Desio Volley. Era definito un pallavolista “di gran fisico e talento”. Abitava a Milano, dove si era trasferito per lavoro.