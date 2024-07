Danilo Cremona morto a 32 anni, la pallavolo e quel “sorriso contagioso” che nessuno dimenticherà

Una partita di pallavolo, un’occasione per mettere insieme lo sport che ha sempre amato e le risate con gli amici. Così, da Milano a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per scendere ancora una volta in campo. Ma proprio sul campo, sabato scorso, il malore, i soccorsi, la corsa in ospedale in condizioni già gravissime. Tre giorni, sul filo della speranza spezzatasi ieri pomeriggio, quando Danilo Cremona, 32 anni, è stato dichiarato morto.

Il malore

Originario di Merate, nel Lecchese, soprannominato “Corry“, si era trasferito a Milano per lavoro e continuava a giocare. Così il torneo al Summer Fest di green volley (pallavolo su erba) allo stadio di San Giuliano Terme, aveva portato Cremona in Toscana. Una prima sincope lo ha colpito durante la partita, un’altra in ospedale, il Cisaniello di Pisa, dove era già arrivato in ambulanza in condizioni disperate.

In coma

Tre giorni di coma, la rottura di un’aneurisma ha provocato un’emorragia cerebrale massiva. Già ieri mattina le possibilità di sopravvivenza erano ritenute bassissime nel reparto di neuro-rianimazione. Con ogni probabilità verranno acquisite le cartelle cliniche, sarà disposta l’autopsia, verrà aperta un’inchiesta. La famiglia è arrivata ieri pomeriggio.

I primi passi

Il 32enne era originario di Merate, dove aveva frequentato le scuole dell’obbligo e le superiori, al liceo scientifico Maria Gaetana Agnesi. Proprio a Merate aveva iniziato a coltivare la passione della pallavolo, giocando nell’As Merate Volley. Appassionato di musica rock, fan dei Metallica e dei Muse, col passare degli anni non aveva mai smesso di giocare a volley, con le casacche della Polisportiva Besanese e della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso in serie B.

E ancora Caronno, Concorezzo, Desio, Volley Brianza Est e Bellusco, tra le altre. Per questioni lavorative si era trasferito a Milano e aveva indossato anche la maglia dell’Ag Volley Milano.

Il ricordo

Tantissimi messaggi delle sue società e dei suoi amici che lo hanno voluto ricordare: “Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa del nostro caro amico e talentuoso pallavolista Danilo Cremona (Corry). La sua passione per il gioco, il suo spirito di squadra e il suo sorriso contagioso rimarranno sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, Danilo”.