Il dramma di Danilo Cremona: indagati cinque sanitari per la morte di Corry in ospedale

Lomagna (Lecco,, 29 luglio 2024 – “Aneurisma cerebrale”. Secondo il referto sarebbe questa la causa della morte di Danilo Cremona, il pallavolista di 32 anni originario di Merate, morto martedì scorso in ospedale a Pisa, dove era stato ricoverato d’urgenza. Sabato della scorsa settimana si era infatti sentito male in campo, mentre stava disputando una partita di beach volley, durante uno dei tornei del Summer camp di San Giuliano Terme.

I magistrati pisani hanno però avviato un’inchiesta per omicidio colposo per accertare le esatte cause della morte dell’atleta e valutare eventuali responsabilità. Al momento risultano indagati cinque sanitari, tre infermieri e due medici, che lo avrebbero inizialmente soccorso e assistito. Mentre Corry – così lo chiamavano gli amici e i compagni – era al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana di Cisanello, la sera intorno alle 21.30 aveva infatti chiesto di poter andare in bagno: "Non usciva più”, hanno poi raccontato i presenti, che così hanno sfondato la porta dei servizi, trovandolo svenuto a terra. Dopo quel secondo malore, il giovane paziente era stato trasferito d’urgenza nel reparto di Neurorianimazione, senza più riprendersi.

Sono stati disposti sia il sequestro della cartella clinica, sia l’autopsia sul corpo, eseguita nei giorni scorsi, ma per il cui responso occorrerà tempo. Sono state inoltre sequestrate le registrazioni delle chiamate agli operatori della centrale del 118 e delle comunicazioni con i soccorritori.

"Il nostro intervento è stato tempestivo – ricostruiscono proprio dalla centrale operativa del 118 –. È stato soccorso dagli operatori dell’ambulanza a bordo campo intervenuti subito. Alle 17.20 è stato richiesto un altro mezzo, arrivato in 12 minuti, con un sanitario”.

I genitori del 32enne hanno deciso di donare gli organi del figlio: sono stati prelevati i polmoni, il fegato e ilpancreas. In attesa delle indagini, domani alle 10, nella chiesa di Lomagna si svolgerà il funerale.

Sebbene dopo essersi laureato in Bicocca, Corry si fosse trasferito a Milano, dove lavorava, verrà seppellito nel paese dove risiedono sua mamma e suo papà. Danilo era originario di Merate, dove aveva frequentato il liceo scientifico e cominciato la carriera di pallavolista nell’As Merate. Diverse le maglie indossate: da quella di Besana a quella di Bresso, Caronno, Concorezzo, poi quella dell’Ag Volley Milano, l’Astra, il Volley Brianza Est, l’Ag Milano, e quella di Desio. «Il mondo del volley piange la scomparsa di Danilo Cremona – è il messaggio di cordoglio arrivato dalla Federazione lombarda -. Ha militato in diverse società del nostro territorio. Il presidente Piero Cezza, i consiglieri federali Francesco Apostoli e Silvia Strigazzi, i consiglieri regionali, i componenti lo staff del comitato e tutto il mondo del volley si stringono attorno alla famiglia e inviano le più sincere condoglianze».