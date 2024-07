Danilo Cremona morto dopo il malore in campo: martedì a Lomagna il funerale di “Corry”

Lomagna (Lecco), 27 luglio 2024 – Martedì l'ultimo saluto a Corry. Verrà celebrato il 30 luglio il funerale di Danilo Cremona, Corry per tutti, il pallavolista meratese di 32 anni, che nei giorni scorsi è morto dopo aver accusato un malore in campo durante una partita di beach volley a San Giuliano Terme, in Toscana, durante il Summer fest. Il 32enne abitava a Milano, dove lavorava dopo essersi laureato, ma le esequie si svolgeranno alla mattina a partire dalle 10 nella chiesa prepositurale di Lomagna, il paese dove abitano i suoi genitori.

La mamma e il papà dell'atleta hanno deciso di donare gli organi del figlio: i medici delle equipe del Centro trapianti sono riusciti a prelevare polmoni, pancreas e fegato. Quando è morto, Corry era ricoverato all'ospedale di Pisa, dove era stato trasferito subito dopo essere stato soccorso e dove aveva accusato un secondo malore. Secondo i soccorritori e i sanitari che lo hanno assistito, senza però riuscire a salvarlo, a ucciderlo sarebbe stato un aneurisma cerebrale. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica pisana ha però aperto un fascicolo d'inchiesta per accertare le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità. Purtroppo la tragedia che ha sconvolto i familiari, i compagni di Corry e tutti i suoi amici, ha scatenato sui social scomposte reazioni da parte di no-vax e complottisti.