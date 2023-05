Dall’imperatore Claudio al calciatore Ronaldo vittime famose di fenomeni di sopraffazione

Personaggi famosi vittime di bullismo Anche alcuni personaggi famosi sono stati vittima di bullismo. Uno di loro è Cristiano Ronaldo. Vincitore di 5 palloni d’ oro, idolo di molti ragazzini, anche lui è stato bullizzato! Da piccolo non era di certo un adone. Appena arrivato allo Sporting Lisbona, il suo accento molto marcato della sua terra natia, l’isola di Madeira, e alle orecchie dei suoi compagni molto strano, gli ha procurato tantissime prese in giro e l’emarginazione da parte dei suoi compagni.

Un altro caso è quello di Chris Bosh. Il campione NBA da piccolo era davvero troppo alto e magro tanto da attirare l’attenzione dei bulli della sua scuola. Bosch, nato a Dallas, veniva preso in giro anche perché parlava un inglese “troppo corretto”, cosa rara in Texas nei quartieri ad alta popolazione afroamericana. Claudio, imperatore dell’antica Roma, balbettava in continuazione, sua madre lo chiamava "caricatura d’uomo" e anche sua sorella lo prendeva in giro, poi diventò il grande Claudio, un imperatore che costruì strade e acquedotti, che conquistò la Britannia e molto altro. Lady Gaga, una delle popstar più famose d’America, è stata bullizzata, riceveva numerosi insulti pesanti, quando aveva 14 anni finì addirittura tra i rifiuti perdendo la sua gioia di vivere. Questi episodi non le hanno fortunatamente impedito di rincorrere i suoi sogni e di realizzarli.