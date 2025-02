Da campo di calcio abbandonato a spazio per gli spettacoli

Da campetto di calcio abbandonato a luna park. Una nuova destinazione per il campo 5 del centro sportivo comunale Al Bione: diventerà una nuova area per eventi e spettacoli viaggianti. "Valorizziamo uno spazio rimasto inutilizzato e allargando le potenzialità della zona di Rivabella, per attrezzare i 10 chilometri di lungolago con diverse proposte – spiegano gli assessori Maria Sacchi e Giovanni Cattaneo -. Puntiamo ad uno spazio per concerti ed eventi per i più giovani, ma anche un’area in cui poter ospitare iniziative per le famiglie come il tradizionale luna park nel periodo pasquale".

È previsto un investimento di 50mila euro, il 20% a carico dei gestori del centro sportivo, il resto con soldi pubblici. Verrà creato un nuovo varco per l’accesso pedonale, la sostituzione di una parte della recinzione che delimita il campo dalla zona dove sorgerà la nuova caserma dei vigili del fuoco, la rimozione delle porte da calcio e delle panchine ormai inutilizzate. L’area sarà pronta per la fine di marzo, in tempo per il luna park di Pasqua. D.D.S.