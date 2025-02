L’addio a Cristian Mauri e Paolo Bellazzi: sabato i funerali (separati) degli amici morti sulla Grignetta

Lecco, 13 febbraio 2025 – Addio a Cristian e Paolo, i due escursionisti brianzoli di 48 anni precipitati e morti sabato scorso in Grignetta e i cui corpi sono stati recuperati solo mercoledì pomeriggio

I funerali

I loro funerali verranno celebrati sabato. Però non insieme. Il funerale di Cristian Mauri si svolgerà sabato mattina alle 10 a Vimercate. Sarà una cerimonia con rito civile al centro sportivo Leon Arena, dove Cristian era allenatore degli esordienti. L'ultimo saluto a Paolo Bellazzi invece si svolgerà nel pomeriggio alle 14.30 in chiesa a Cavenago, il paese dove Paolo è cresciuto e che continuava a frequentare, sebbene risiedesse a Bernareggio

L'incidente

Cristian e Paolo, grandi amici e colleghi in un'azienda di Usmate Velate, sono precipitati in un canalone, il canale Caimi, versante sud della Grignetta. Sono precipitati per quasi un centinaio di metri. Credevano di passare su una cornice di roccia, invece era di neve accumulata dal vento che non ha retto il loro peso, cedendo sotto il loro piedi. Stavano tornando verso valle dopo aver raggiunto la cima ed essere stato sorpresi dal maltempo.

Le ricerche

Le pessime condizioni meteo e del terreno, con una tormenta prima e poi il rischio di valanghe, hanno impedito ai soccorritori di individuarli subito. Sono riusciti a localizzarli con esattezza solo lunedì pomeriggio. La Grignetta era avvolta dalle nuvole basse e le temperature erano troppo elevate: non è stato possibile utilizzare gli elicotteri né progredire a piedi via terra. Sempre per il meteo avverso e il pericolo di distacchi di neve non è stato possibile recuperarne i corpi fino a mercoledì, approfittando di un assestamento della neve in quota.

Il soccorso alpino in azione per recuperare i corpi di Paolo Bellazzi e Cristian Mauri (Foto soccorso alpino)

I soccorritori

Per cercarli e recuperarli, sono scesi in campo una cinquantina di soccorritori: i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Lecco e della Valsassina e Valvarrone, i vigili del fuoco di diverse specialità, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Hanno operato in condizioni proibitive. Sono stati utilizzate tutte le risorse disponibili: elicotteri, droni con termocamere e strumenti per intercettare e localizzare i segnali dei cellulari, il dispositivo Recco per la ricerca dei sepolti sotto la neve, le unità cinofile, con uno sforzo umano e un dispiegamento tecnologico senza precedenti.