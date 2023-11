La vasca anti-piena di Costa Masnaga ha evitato che Milano fosse sommersa: come funziona

Costa Masnaga (Lecco), 9 novembre 2023 – Milano risparmiata da un'inondazione totale grazie alla vasca di laminazione di Costa Masnaga. La vasca, non ancora conclusa, ha scongiurato almeno la piena del Lambro, che altrimenti si sarebbe unita a quella del Seveso, sommergendo completamente mezza Brianza e Milano.

La vasca di laminazione nell'ex cava

La vasca

La vasca di laminazione è in fase di realizzazione in una ex cava, l'ex cava di Brenno. Si tratta di una cava dismessa dove si estraeva marna da cemento. Raccoglie fino a 1,3 milioni di metri cubi d'acqua del Bevera. Sono quasi 1 miliardo e mezzo di litri. Il torrente Bevera è un affluente del Lambro.

Stoccare l'acqua del Bevera, in caso di portate eccezionali, consente quindi di alleggerire la portata del Lambro, evitando che rompa gli argini, allagando tutti i paesi e le città a valle, Monza e Milano comprese. La casa anti-piena, una volta a regime, potrà raccogliere fino a 2 milioni di metri cubi di acqua.

Nonostante non sia ancora conclusa, la vasca, gestita dai tecnici del Parco della Valle Lambro è stata comunque utilizzata per arginare la situazione.

Gli altri interventi

La vasca di laminazione di Costa Masnaga, finanziata da Regione Lombardia, fa parte di un sistema di difesa dalle acque di torrenti e laghi. È stato infatti adeguato anche il Cavo Diotti, una diga che consente di regolare il deflusso del lago di Pusiano.

Del progetto fanno parte pure le vasche di laminazione di Inverigo, Nibionno e Veduggio, tutte lungo l'asse del Lambro, che infatti, a differenza del Seveso, non ha causato problemi.

“Gli interventi realizzati sul lago di Pusiano, nello specifico sul canale artificiale Cavo Diotti, e l'attivazione preventiva della vasca di laminazione di Costa Masnaga, ancora in fase di completamento e finanziata con risorse regionali per circa 7 milioni di euro, hanno permesso di mantenere sotto controllo la piena del fiume", sottolinea l'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi.