Costa Masnaga, prelevano con una carta rubata: i carabinieri lo sanno e li arrestano

Costa Masnaga (Lecco), 8 maggio 2025 – Stavano prelevando ad un bancomat di Costa Masnaga con una carta di debito appena rubata ad un camionista. I carabinieri, che li tenevano d'occhio da tempo, lo sapevano e li hanno arrestati.

In manette sono finiti due italiani che hanno 27 e 59 anni. Hanno messo a segno diversi furti, sia su auto, furgoni e camion, sia in aziende di tutta la zona.

L'arresto

I due sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Merate mentre stavano prelevando ad un bancomat di un istituto di credito in centro a Costa Masnaga. Stavano utilizzando una carta rubata poco prima ad un autotrasportatore.

I militari li stavano aspettando al varco, perché sospettavano già di loro. Hanno provato a reagire per scappare, ma non sono andati lontano, perché sono stati subito bloccati. L'accusa per loro è di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

La refurtiva

Oltre alle carte di credito e al borsello rubati all'ultima vittima di turno, sul loro furgone i carabinieri hanno trovato parecchia refurtiva, tra cui attrezzi da falegnameria e giardinaggio professionali dal valore di più di 10mila euro. Risulta siano stati rubati alcuni giorni fa durante un colpo a Robbiate.

Ora i due sono cella a Pescarenico, ma le indagini proseguono. Si sospetta infatti appunto che siano loro gli autori di diverse razzie avvenute tra aprile e l'inizio di marzo in mezza Brianza, in particolare borseggi su diversi mezzi e incursioni in azienda.