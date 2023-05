Cosio Valtellino, incendio nella palestra: bruciato un locale. L’ipotesi del gesto doloso

A Regoledo di Cosio brucia un locale interno di una palestra. Nella tarda serata di lunedì i vigili del fuoco di Morbegno sono dovuti intervenire per domare un rogo, dalla matrice fortemente sospetta, sviluppatosi all’interno di un impianto sportivo utilizzato dagli studenti delle scuole e dalle società sportive locali.

"La palestra - spiega il sindaco di Cosio Valtellino, Alan Vaninetti - al momento è interdetta. Appena verrà rilasciata dalle autorità competenti si effettueranno le dovute verifiche statiche e impiantistiche. E ci adopereremo per ripristinarne l’utilizzo al più presto. Non sono state ancora determinate le cause e la natura del rogo, rimasto circoscritto ad un locale interno alla palestra".