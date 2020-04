© Riproduzione riservata

Monte Marenzo (Lecco), 20 aprile 2020 – Unadiper aggiudicarsi la. Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio indossato dal42enneche ha vinto ildelè stata, 52 anni di, che la regalerà a suo fratello Stefano in occasione del suo 60esimo compleanno a settembre. “E' uno sfegatato di ciclismo sta soffrendo perché non si può svolgere il Giro d'Italia – racconta lei -. E' un regalo unico, so già che piangerà per l'emozione”. A mettere in palio il trofeo sono stati i volontari delladiper raccogliere fondi per sostenere gli operatori sanitari degli ospedali di Lecco e di Merate e delle strutture per anziani, diversamente abili e ragazzi in difficoltà del territorio. “L’asta con in premio la prestigiosa Maglia rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del Centenario ha avuto un notevole successo raggiungendo donazioni per un totale di 1.810 euro – spuega, anima dell'iniziativa -. Abbiamo dato l’indicazione di versare le somme sul conto della raccolta fondi “Aiutiamoci” promossa dai responsabili della Fondazione comunitaria del Lecchese. Per noi della Poilisportiva per il sindaconon è stato privarsi di questo trofeo esposto in municipio, perché ci legava a, giornalista della Gazzetta dello Sport e nostro grande amico scomparso a fine 2017 all'età di 65 anni”. Le offerte e i rilanci sono arrivati dae anche da Roma, mentre a Monte Marenzo si sono associati 8 vicini di casa in condominio ma alla fine l'ha spuntata la galbiatese. “Esprimiamo la nostra gratitudine a quanti hanno partecipato all’asta”, conclude Angelo Fontana.