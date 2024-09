Lecco: arsenale di arnesi da scasso nel baule, Bonnie e Clyde arrestati sull’auto rubata

Lecco, 24 settembre 2024 – Compagni di vita e di crimine. Li hanno fermati i carabinieri di Lecco. I due, stranieri, 42 anni lui, 34 lei, entrambi senza una fissa dimora, si aggiravano a bordo di un'auto rubata, carica di tutti gli attrezzi da perfetti scassinatori.

Stavano – molto probabilmente – per mettere a segno qualche furto, ma i carabinieri di Lecco li hanno intercettati e bloccati prima che entrassero in azione. I militari li hanno fermati durante un posto di blocco all'apparenza casuale ma in realtà mirato.

Viaggiavano a bordo di una Vw Touran, rubata a fine agosto a Milano. Nel baule avevano inoltre stipato torce, guanti e un arsenale di arnesi da scasso. Dagli accertamenti è emersa inoltre una lunga fila di precedenti a loro carico per reati sempre contro il patrimonio, cioè furti e affini. Sono stati dichiarati in stato di fermo con le accuse di ricettazione e porto di oggetto da scasso.

Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha per entrambi confermato l'arresto e la custodia cautelare in carcere in attesa che vengano processati.