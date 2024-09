Viadana, in fuga dai carabinieri su auto con targhe false: arrestato

Viadana (Mantova) – Non si ferma all'alt dei Carabinieri e si dà a una pericolosa fuga a bordo di un'auto con targhe false. Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

E' successo a Viadana, in provincia di Mantova, nella serata di domenica scorsa, 15 settembre, al termine di un lungo inseguimento in auto, iniziato il località Cicognara di Viadana e terminato nel centro abitato di Poviglio. I Carabinieri della Compagnia di Viadana hanno tratto in arresto un 37enne, domiciliato nel Reggiano, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, guida di veicolo con targhe falsificate e con patente revocata.