Controlli nei cantieri edili: "Protezioni non adeguate"

Mancanza di protezioni adeguate per le cadute dall’alto, le più temute nei cantieri, e irregolarità a carico di un paio di imprese. Gli ispettori del lavoro dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Lecco hanno effettuato venerdì 28 febbraio un sopralluogo in un cantiere edile in città, dove erano impiegati alle lavorazioni nove lavoratori e otto imprese. Due delle quali risultate sprovviste della patente a crediti, uno strumento introdotto lo scorso ottobre, per migliorare la sicurezza nei cantieri edili, obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori.

All’esito della verifica, che si è sviluppata anche negli uffici in aggiunta agli accertamenti svolti nel cantiere, gli ispettori, oltre a disporre l’allontanamento delle due imprese sprovviste di patente a crediti, hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a carico di una società per mancanza del Pos, il piano operativo della sicurezza che è obbligatorio, e per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È stata infatti contestata l’assenza di protezioni per prevenire le cadute dall’alto su tetti e ponteggi. I lavori per le tre imprese andate incontro a rilievi, potranno riprendere quando le irregolarità risulteranno sanate.