Controlli della Polizia sulla Statale 639. Sanzionato quasi un automobilista su dieci

Quasi un automobilista su 10 guida ubriaco o sotto l’effetto di droga, nonostante il pericolo, per sé e per gli altri, e nonostante le pene più severe previste con il nuovo Codice della strada. La scorsa notte gli agenti della Polizia stradale di Lecco e di Sondrio, insieme agli agenti della Questura di Bergamo, hanno organizzato un imponente dispositivo di controllo per levare dalla circolazione i guidatori pericolosi. I poliziotti di cinque pattuglie, con tanto di ufficio mobile su un camper allestito con strumenti in grado di rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno allestito un posto di controllo a Malgrate sulla Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate. Tutti i conducenti fermati sono stati sottoposti a screening con i cosiddetti precursori, in grado di riscontrare eventuali tracce di alcol e di altre sostanze vietate.

Cinquantuno di loro sono stati poi sottoposti al test dell’etilometro: 4 di loro sono risultati positivi. A tutti è stata ritirata la patente. Due sono stati anche denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza perché avevano un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Sono stati sottoposti anche a controlli mirati da parte del medico della Polizia. "A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto a seconda delle tipologia di violazione che abbiamo accertato", spiegano dalla Polizia stradale.

In base al nuovo Codice della strada, le multe per guida in stato di ebbrezza vanno da 543 fino a 6mila euro. È previsto pure l’arresto fino a 1 anno per i casi più gravi, la sospensione della patente fino a due anni e la confisca della macchina. D.D.S.