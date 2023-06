Consonno, centinaia di appassionati di skateboard nella città fantasma

Centinaia di appassionati di skateboard, anzi di longboard, si sono radunati nella città fanstasma di Consonno, l’ex Las Vegas della provincia di Lecco, per la settima edizione della Ghost town freeride. All’appello degli organizzatori della Sbanda Brianza di Olginate, hanno risposto 120 skaters, arrivati anche da Germania, Inghilterra e Nuova Zelanda. Ma la Ghost town freeride non è stata solo adrenalina e velocità: è stata pure una festa a base di rock and roll e dello stare insieme. Durante la due giorni di longoboard – così si chiama la tavola da skate utilizzata per la pratica del downhill, cioè nella disciplina di correre in discesa – si sono svolti concerti, dj set, happy hour e una lotteria. “Quando abbiamo visto Consonno ce ne siamo subito innamorati – racconta Matteo Dell'Orto, 37 anni di Seregno, presidente di Sbanda Brianza, fondata nel 2015 -. E' la location perfetta per il longboard e l'abbiamo trasfomrla nel primo spot ufficiale, cioè nella prima pista autorizzata in Italia”.