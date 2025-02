Lecco, dimentica il coniglio sul treno: l'animaletto salvato da capotreno e pendolari

Lecco, 29 giugno2017 - Il coniglio dal... vagone. Disavventura fortunatamente a lieto fine per un pendolare e il suo coniglio da compagnia che si porta sempre appresso, ma che ha dimenticato su un treno della linea ferroviaria S7 Lecco – Molteno – Monza – Milano, la cosiddetta besanina.

Il passeggero nei giorni scorsi di ritorno da Milano verso Lecco, alla fermata alla stazione di Triuggio, è sceso dal convoglio, l'ultimo della sera, la corsa 5161 da Garibaldi delle 20.14 con arrivo a Lecco alle 21.44, per fumarsi una sigaretta. Pensava che la fermata sarebbe durata qualche minuto, almeno il tempo di godersi una bionda in banchina. Per questo ha lasciato a bordo il suo coniglietto domestico da cui non si separa mai. Il treno invece è ripartito nel giro di una manciata di secondi, lasciando lui a terra e l'animaletto in carrozza da solo.

Ha subito chiesto aiuto sia agli addetti di Trenord, sia agli altri viaggiatori e in pochi minuti è scattato il tam tam delle telefonate e della rete. Il capotreno ha così recuperato quasi subito il coniglio, che poi a Lecco è stato affidato agli incaricati della stazione e infine è stato restituito sano e salvo, sebbene un poco spaventato dal trambusto, al legittimo proprietario che nel frattempo ha raggiunto il capolinea grazie al passaggio in auto offertogli da un compagno di viaggio.

A raccontare la storia finita bene, che risale a giovedì scorso, è stato Alberto Viganò, portavoce del Comitato dei pendolari del Pendolino della Brianza, cioè del besanino.