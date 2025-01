Concorsi per la pubblica amministrazione. Si va a lezione con un costo simbolico

A scuola di pubblica amministrazione per prepararsi ai concorsi. In cattedra sale il professor Simona Chiarelli, dirigente pubblica esperienza di diritto amministrativo. Il corso, che dura 40 ore di lezioni asincrone, è organizzato dalla presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, dal consigliere provinciale delegato Antonio Pasquini e da Francesco Maria Silverrij e Alan Vaninetti, presidente e direttore di Apaf, l’Agenzia provincia per le attività formative. L’obiettivo è quello di preparata i candidati ai diversi concorsi pubblici, sia comunali, sia provinciali, non solo e non tanto per aiutarli a superare le prove, ma per prepararli per il compito che poi dovranno svolgere. L’iscrizione e la partecipazione al corso avranno un costo simbolico di 50 euro.