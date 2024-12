Concerto di Natale al Mandic. Dedicato ai pazienti oncologici

MERATE (Lecco)

Concerto di Natale in ospedale a Merate. È anche la prima della rassegna Musica negli ospedali dedicata ai pazienti oncologici. Venerdì prossimo, il 20 dicembre, alle 19, nella cappella del San Leopoldo Mandic di Merate è in programma il concerto inaugurale di Musica negli ospedali. Il progetto è proposto dai musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como sotto la direzione artistica dal maestro Rossella Spinosa, con i volontari dell’associazione Tema, in collaborazione con i dirigenti e gli operatori dell’Asst di Lecco, i soci del Rotary Club Lecco Alessandro Manzoni, e Donatori di Musica, e con il contributo dei rappresentanti della Fondazione comunitaria del Lecchese. In scaletta per il Concerto di Natale ci sono musiche da film, valzer viennesi e carole natalizie, eseguite dai musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretti dal maestro Alessandro Calcagnile. È un concerto per tutti, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. "Un appuntamento di grande valore per i pazienti oncologici e per tutti coloro che hanno attraversato questa malattia", spiega Marco Trivelli, dg della sanità pubblica lecchese. Un’iniziativa che celebra il valore della cura e della sua umanizzazione. "La musica è capace di stimolare la consapevolezza interiore, accrescere il benessere e migliorare l’umore" aggiunge Antonio Ardizzoia, direttore del Dipartimento Oncologico. D.D.S.