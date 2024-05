Con Binario 24 riparte la ex stazione

Un quartiere da rigenerare, una ex stazione ferroviaria in rovina, giovani, cittadini, associazioni e cooperative portatrici di idee. Sono questi gli ingredienti di Binario24, un progetto frutto di due anni di ascolto e progettazione partecipata con i cittadini dell’olgiatese per il recupero della ex stazione, in un percorso promosso dal Comune di Olgiate Comasco che ha scelto di acquistare l’immobile e coprogettare i suoi futuri utilizzi con un ampio partenariato e la cittadinanza. Così la stazione rinnovata, andrà ad ospitare un centro culturale, a vocazione artistica e aggregativa, prioritariamente dedicato ai giovani. "Con questo progetto – dice il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti - andremo a restituire alla comunità un luogo di incontro e aggregazione, con una specifica attenzione al coinvolgimento dei giovani e al loro protagonismo". Prima dei lavori di ristrutturazione, il partenariato ha già avviato una serie di iniziative per avvicinare gli olgiatesi al nuovo polo culturale: le associazioni Luminanda e Teatro dei Sussurri con proposte artistiche, l’impresa sociale Lumilhub con il coordinamento delle attività e l’ingaggio dei giovani, ARCI Magicbus con attività musicali, La Lanterna con proposte per i più piccoli, Ecofficine con un’attenzione specifica alla sostenibilità, la Cooperativa Sociale Lotta contro l’emarginazione ingaggiando i ragazzi e le ragazza, Iubilantes ODV, infine, connettendo la stazione con le proposte di cammini per la riscoperta degli antichi sedimi. L’intervento di circa un milione e mezzo di euro, è stato finanziato per 390mila euro dal bando Luoghi da rigenerare 2023 di Fondazione Cariplo.