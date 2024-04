Comprare casa in città costa sempre di più. In centro raggiunti i 4.200 euro al metro

Casa, dolce casa. Ma anche molto cara, nel senso di costosa. Comprare casa in centro a Lecco può costare fino a 4.200 euro al metro quadro. Per aprire bottega il conto sale fino a 6mila euro al mq per un negozio. E se si vuole anche un box, bisogna aggiungere 60mila euro. A tirare le somme sullo stato del mercato immobiliare a Lecco e provincia sono gli agenti di Fimaa Lecco, l’Associazione degli agenti d’affari in mediazione, che nei giorni scorsi si sono riuniti in assemblea. Nonostante i prezzi e soprattutto il boom di compravendite registrato nel 2022, il mercato del mattone nel Lecchese resta su buoni livelli, sebbene in leggero ribasso: nel 2023 sono state comperate e vendute 3.941 case, il 10% in meno delle 4.376 dell’anno prima, ma il 24,5% in più rispetto alle 3.168 del 2019 pre-Covid, considerato uno spartiacque. Nel capoluogo i passaggi di chiavi sono stati 666, in calo del 9,5%. "Il dato locale è sostanzialmente in linea con quello nazionale – spiegano da Fimaa -. I numeri nel loro complesso mostrano un mercato immobiliare lecchese vivace, nonostante la contrazione annunciata nel 2023 per i tassi di interesse sui mutui per l’acquisto dell’abitazione". A tirare di più è il nuovo, sebbene possano permetterselo solo i clienti definitivi "alto-spendenti". E per il 2024? "I primi segnali – rispondono gli agenti immobiliari - mostrano tassi in calo e inflazione sotto controllo. Questo potrebbe favorire un trend positivo". I paesi dove le quotazioni stanno salendo sono Bellano, Missaglia, Merate, Colico, Dervio, Civate, Varenna, Viganò, Mandello, Verderio, Lierna, Dorio e Bulciago. D.D.S.