Lecco, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini compie 73 anni: festa a sorpresa in casa di riposo

Lecco, 30 luglio 2024 – Il compleanno era il suo, ma la sorpresa l'ha regalata lui. Per i suoi 73 anni, che ha compiuto ieri, l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini è andato a trovare a sorpresa gli ospiti della Rsa Monsignor Giovanni Borsieri di Lecco, dedicata allo storico prevosto vissuto tra il 1877 e il 1963, dove sono ricoverati anche sacerdoti e religiosi in pensione.

“L'arcivescovo ci ha fatto una visita inaspettata, portando gioia e conforto soprattutto ai sacerdoti accolti nella nostra struttura”. Per ringraziarlo della sua presenza e come regalo di compleanno, gli anziani assistiti nella casa di riposo hanno donato a monsignor Mario Delpini i “michétt”, il pane benedetto in occasione della festa di Santa Marta, a cui è intitolata un'antica chiesa nel centro storico della città dei Promessi sposi.