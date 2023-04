Colico, incendio boschi dell'Alto Lago: bombe d’acqua dall’elicottero per spegnere le fiamme

Colico (Lecco), 10 aprile 2023 – Per spegnere l'incendio divampato la sera di Pasqua nei boschi di Montecchio Sud a Colico sul lago di Como, è stato necessario utilizzato un elicottero del servizio antincendio regionale.

La situazione ora è sotto controllo, ma vegetazione secca a causa della siccità e vento forte fanno paura e si teme possano alimentare di nuovo le fiamme. Per questo i vigili del fuoco a terra continuano a bonificare l'area e monitorare la situazione. Il rogo è divampato domenica sera, sulla sponda opposta del lago di Piona al promontorio su cui si trova l'Abbazia di Piona. I vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Bellano hanno tenuto sotto controllo le fiamme, impedendo che si propagassero ulteriormente. Intorno alle 3 l'emergenza sembrava cessata. In mattinata tuttavia l'incendio ha ripreso vigore. I funzionari del Centro di coordinamento regionale di Curno contro gli incendi boschivi hanno così mobilitato nuovamente i colleghi di Bellano.

E' stato inoltre chiesto l'intervento degli operatori del servizio di antincendio boschivo in elicottero che hanno bombardato con continui sganci d'acqua il fronte del rogo che ha bruciato diversi ettari di bosco. Il peggio sembra passato, i vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di bonifica. La situazione resta tuttavia critica per il timore di altri focolai, per questo i vigili del fuoco continuano a monitorare l'area direttamente sul campo. I carabinieri della Forestale stanno invece indagando per accertare se l'incendio sia stato appiccato di proposito, oppure se sia divampato per un incidente o una disattenzione.