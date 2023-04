Colico, incendio in Alto Lario: bruciano i boschi di Montecchio Sud

Colico (Lecco), 9 aprile 2023 – Fiamme in Alto Lario in riva al lago di Como. Un incendio è divampato nella zona di Montecchio Sud a Colico, vicino al lago di Piona. Le fiamme stanno bruciando un bosco. Al momento sono stati mobilitati i vigili del fuoco di tre squadre del distaccamento di volontari di Bellano, intervenuti a bordo di due mezzi di soccorso fuoristrada e con una autobotte per cercare di circoscrivere il rogo.

L'incendio è alimentato dalla vegetazione secca a causa della carenza di pioggia e dalle forti raffiche di vento che in zona soffiano fino a 55 chilometri orari. Il fuoco si vede anche dalla sponda comasca del lago. Al momento non risultano persone sfollate e le fiamme sono ancora lontane dalle abitazioni, ma l'allerta è massima. A causa del buio le operazioni di spegnimento dell'incendio sono molto difficili e non possono nemmeno essere utilizzati né gli elicotteri né gli aerei antincendio.

L'anno scorso, sempre di questo periodo, ad aprile 2022, erano bruciati i boschi dell'Olgiasca, vicino all'Abbazia di Piona, sul promontorio dall'altra parte del golfo del lago di Piona: c'erano voluti giorni per domarlo e salvare il priorato cistercense.