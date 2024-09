Colico, anziano investito sulle strisce pedonali va in arresto cardiaco: ora è grave

Colico (Lecco), 18 settembre 2024 – Un pensionato di 84 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Colico. In seguito all'incidente è andato in arresto cardiocircolatorio. I sanitari di Areu e dell'eliambulanza di Como, insieme ai soccorritori della Croce rossa che lo hanno soccorso, sono riusciti a rianimarlo e trasferirlo d'urgenza in ospedale a Gravedona, il più vicino.

Le condizioni dell'anziano restano molto gravi. HA riportato traumi multipli. A investire l'84enne è stato un automobilista alla guida di una berlina, che si è subito fermato. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Luigi Sacco, vicino al lungolago, a nord del paese.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale dell'Alto Lario del comandante Edoardo Di Cesare per i rilievi del sinistro e per regolare la circolazione, temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di salvataggio. La dinamica deve essere ancora chiarita. L'84enne stava però attraversando la strada sulle strisce pedonali.