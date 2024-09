Mandello, crollo in galleria sulla Statale 36: di giorno apre a una sola corsia, di notte chiude

Mandello del Lario (Lecco), 18 settembre 2024 – Statale 36 a scartamento ridotto. Dopo il crollo venerdì scorso delle canaline di raccolta dell'acqua e di calcinacci all'interno della galleria Luzzeno, all'altezza di Mandello del Lario, in direzione sud, verso Lecco e Milano, proseguono gli interventi di ripristino. Avrebbero dovuto terminare lunedì, invece andranno avanti ancora.

Per consentire ai tecnici di Anas di eseguire i lavori in sicurezza, ma limitando i disagi a camionisti e automobilisti che a migliaia percorrono quel tratto di Statale del lago di Como e dello Spluga, di giorno la corsia di sorpasso in prossima della galleria e dentro il tunnel resta chiusa dalle 5 alle 21.

Di sera e di notte prosegue invece la serrata totale dalle 21 alle 5 di mattina dallo svincolo di uscita di Bellano fino al peduncolo di ingresso di Abbadia Lariana, per un tratto di quasi 20 chilometri. Durante il weekend, la chiusura scatta però alle 22, un'ora dopo, per agevolare il rientro di turisti e villeggianti.