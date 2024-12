Classici di gospel e canti natalizi. Arrivano le Harlem Sisters

Gospel al femminile. Lo cantano le Harlem Sisters, le cinque sorelle, che in realtà sono grandi amiche: Sebrina Morris, Michelle Jenkins, Minister Becky White, LaToya Crawford e LaTasha Crawford. Hanno fondato il loro ensemble nel 2014, con un nome in omaggio al quartiere di New York in cui sono cresciute. Si ispirano ai grandi artisti gospel come Aretha Franklin, The Clark Sisters, Mary Mary, Dorothy Norwood, Kirk Franklin, Whitney Houston e Mahalia Jackson Sabato 14 le “sorelle“ si esibiranno nella chiesa dei santi Gervasio e Prorotasio di Castello. L’appuntamento è alle 21. Il concerto rientra nella rassegna Sound of Lecco - Winter Edition e in Lecco Magico Natale. In repertorio i grandi classici del genere: Oh happy day, When the saints go marching in, Down by the riverside, Joshua fit battle of Jerico e Swing low sweet cariot.

Ai classici del gospel si aggiungono poi quelli del periodo di Natale: Silent night, Joy to the world e Feliz navidad. L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio cultura e grandi eventi del Comune allo 0341 481 143 o all’indirizzo eventi@comune.lecco.it. Le Sisters si esibiranno poi a Mazza Cozzile, Valdagno, Pisa, Torrita di Siena, Anagni, Empoli, Messina, Svizzera, Padova e in altre chiese e teatri, italiani e svizzeri.

Daniele De Salvo