Civate, notte all'addiaccio sul Cornizzolo: due amici e il cane recuperati semiassiderati

Civate (Lecco), 4 febbraio 2025 – Due amici, di 19 anni il più grande, 17 il secondo, hanno trascorso la notte all'addiaccio sul Monte Cornizzolo. Con loro anche il loro cane. Li hanno recuperati semiassiderati questa mattina i volontari del Soccorso alpino e vigili del fuoco dopo che hanno chiesto aiuto e aver temuto il peggio. Durante la chiamata per chiedere aiuto infatti la telefonata si è bruscamente interrotta e i loro cellulari non prendevano più, come se fossero magari precipitati in un burrone.

La gita in montagna

I due giovani escursionisti, due studenti stranieri di 17 e 19 anni arrivati dalla zona del Milanese, ieri pomeriggio, aver preso il treno da Milano fino a Civate, hanno affrontato una gita sul Cornizzolo, una montagna alta più di 1.200 metri tra le province di Lecco e di Como. Con loro pure il cane. Per la notte si sono accampati all'aperto vicino ad un rifugio poco sotto la cima, il rifugio Marisa Consigliere degli alpinisti della Società escursionisti civatesi. Al risveglio all'alba delle 6 di questa mattina si sono ritrovati completamente avvolti dalla nebbia e intirizziti per il freddo. La temperatura era di -2 gradi. Inoltre c'era pure vento. Non riuscivano più ad orientarsi né a muoversi e hanno chiesto aiuto.

Le ricerche

Si sono subito messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco della squadra Saf di Lecco, specialisti in interventi speleo alpino fluviali. Durante la telefonata per chiedere aiutato, la linea è caduta all'improvviso perché i cellulari dei due ragazzi si sono scaricati, lasciando presagire il peggio. Alle operazioni si sono così uniti i Draghi lombardi dei vigili del fuoco decollati in elicottero dalla loro base di Malpensa e i dronisti del 115. I due ragazzi sono stati poi localizzati. Dopo essere stati raggiunti, sono stati assistiti e riaccompagnati a valle sani e salvi, compreso il cane. Se le temperature fossero state anche solo di poco più basse, probabilmente non se la sarebbero cavata senza conseguenze.