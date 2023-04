Cittadini e sindaco segnalano il pusher che vende crack

La sua presenza era stata ripetutamente notata dai cittadini e dallo stesso sindaco di Ponte Lambro, che si è rivolto ai carabinieri. Così Hassan Natiji, marocchino di 23 anni senza fissa dimora, già conosciuto, è stato trovato con un quantitativo di droga sufficiente a farlo finire in carcere. Il controllo dei militari della stazione di Erba è avvenuto giovedì pomeriggio tra piazza Vittorio Veneto e il sentiero pedonale che costeggia il Lambrone, a Ponte Lambro, dove erano state notate alcune persone. Qui, nei pressi di un locale pubblico, è stato trovato Natiji: aveva 55 grammi di crack, 50 grammi di hascisc in due pezzi, 20 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e quasi 300 euro in contanti. È stato arrestato.