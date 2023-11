Ciclista travolto, identificato il pirata

È sabato sera, sono le 22,30. Siamo a Filago. Un ciclista viene investito, sbalzato in un fosso dove è rimasto agonizzante tutta una notte: è un marocchino di 40 anni residente a Bonate Sotto. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII, si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata. L’investitore è fuggito. Ma i carabinieri di Brembate sono riusciti a identificarlo e denunciarlo. Si tratta di un 24enne di Filago resosi responsabile di lesioni stradali gravissime, fuga e omissione di soccorso. Il giovane, rintracciato lunedì sera sul posto di lavoro non ha potuto fare a meno di ammettere l’accaduto. Verso le 22.30 del 25 novembre era alla guida della sua autovettura, e stava percorrendo la provinciale 155 da Filago verso Madone, lungo un tratto di strada privo di illuminazione, quando ha travolto un uomo in sella alla sua bicicletta. Il ciclista è stato sbalzato dalla bici ed è finito nella campagna sottostante. F.D.