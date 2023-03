"Ciao nostra stella" L’addio a Michela morta nel rogo in Kenya

"Ciao nostra stella, continua a brillare". Uno dei tanti messaggi indirizzati a Michela Boldrini, la 39enne che ha perso la vita in Kenya a causa di un incendio che ha devastato il resort dove si trovava in vacanza con un cugino valtellinese rimato ferito. Una folla commossa ha partecipato al funerale ieri pomeriggio ad Adrara San Martino, dove Michela era nata. Tanta gente ha voluto essere presente per l’ultimo saluto. La parrocchia era gremita in ogni posto, in molti sono rimasti fuori. Alla fine della cerimonia lancio in cielo di palloncini bianchi e viola. Una vacanza sognata da tempo finita in tragedia. Michela Boldrini era agli ultimi giorni di vacanza quando è scoppiato il furioso incendio al “Barracuda Inn Resort Watamu“. Lei era rimasta ferita in modo serio, e nonostante l’intervento dei medici, non c’è stato nulla da fare.