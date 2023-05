Chiazza d’olio sulla strada Due auto sbandano poi l’incidente in moto

Un motociclista caduto e due auto sbandate, ieri poco prima delle 15 sulla statale Briantea, al semaforo all’incrocio con via Castelnuovo, a causa di una macchia d’olio che si è riversata sull’asfalto. Il motociclista, 60 anni, è rimasto ferito non gravemente, ma ha avuto bisogno del trasporto in ospedale da parte del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Como, che hanno gestito la deviazione del transito dei veicoli e le inevitabili ricadute sul traffico che ne sono derivate, soprattutto da Lipomo verso Como, durate ore. Sono in corso accertamenti per capire la causa della dispersione.