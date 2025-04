Chiama la Polizia e torna in possesso dell’auto

A metà marzo aveva denunciato l’appropriazione indebita della sua auto per la quale aveva iniziato una trattativa di vendita con un uomo di Valbrona. Le cose non erano andate come si aspettava, la vendita non era andata a buon fine e l’acquirente si era tenuto l’auto, senza che il venditore potesse rientrarne in possesso.

Lunedì mattina il proprietario del veicolo, un trentenne triestino residente a Como, ha visto la sua auto in viale Lecco, con a bordo due uomini e ha subito chiesto l’intervento di una pattuglia della polizia. Gli agenti della Volante hanno quindi identificato gli occupanti dell’auto, l’uomo di 49 anni di Valbrona risultato essere l’ipotetico acquirente del mezzo e responsabile di averla trattenuta indebitamente, e un comasco di 43 anni senza fissa dimora che si trovava in sua compagnia.

Il primo è stato denunciato per appropriazione indebita, mentre al secondo è stato notificato un avviso di garanzia su richiesta dei carabinieri di Genova per una analoga appropriazione indebita, avvenuta qualche mese prima a Lipomo. L’auto è stata riconsegnata al proprietario.

Pa.Pi.