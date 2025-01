Cernusco, investito dal treno in stazione: circolazione sospesa sulla Milano - Lecco

Cernusco Lombardone (Lecco), 25 gennaio 2025 – Un uomo è stata investita da un treno ed è morta. L'incidente è successo all'altezza della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone e Merate, lungo la linea Milano – Lecco via Carnate e Milano – Lecco – Sondrio, tra le più trafficare e frequentate di tutta la Lombardia. La circolazione ferroviaria al momento è sospesa.

Da Trenord avvisano di ritardi fino a 90 minuti e di possibili cancellazioni. Alcune corse sono state già cancellate. In posto sono intervenuti i sanitari di Areu con un'automedica e un'autoinfermieristica, i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non sono ancora chiare né la dinamica dell'incidente né le circostanze in cui è avvenuto. Non si conosce nemmeno l'identità della vittima.